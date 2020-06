Rodolofo Neme acusó de estafa al gerente de Deportes Linares

Una verdadera teleserie se vive en Deportes Linares. A la crítica de muchos jugadores que cortaron relación con el gerente Gabriel Artigues, se sumaron declaraciones del ex entrenador, Rodolfo Neme, quien se autodespidió la semana pasada y acusó una estafa por parte del dirigente.

Neme, ex ayudante de Martín Lasarte en Universidad Católica, habló sobre su situación con Radio Ambrosio de Linares, explicando que no le respetaron un acuerdo paralelo que había firmado con Artigues.

"Cuando Gabriel me dijo que este contrato no me iba a pagar, es una estafa. Me dijo sentado en el living de mi casa que me iba a pagar. ¿Por qué me pagó en febrero en pesos y no en dólares? Esto lo firmó él, pero como es una estafa civil, no va preso. Me siento engañado. Le insistí que esperaba que me pagara los 1.800 dólares de febrero que me prometió, y me dijo que me iba a pagar, pero no me respondió más", explicó el charrúa.

De hecho, Neme, de forma anecdótica, contó que la última vez que contactó a Artigues fue por mensaje de texto en marzo y le hizo una insólita propuesta.

"Me dijo '¿Necesitas algo? Pídeme lo que quieras que no sea plata'. Pensé que me estaba tomando el pelo. El no es amigo mío y no necesito amigos como él", declaró.

En Al Aire Libre intentamos contactar a Artigues para que realizara sus descargos, pero no hubo respuesta de su parte.