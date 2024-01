Caszely por Beckenbauer: Es una lástima, es uno de los más grandes de la historia

El histporico exfutbolista nacional Carlos Caszely lamentó el fallecimiento de Franz Beckenbauer, leyenda alemana, quien partió este lunes a los 78 años.

En diálogo con La Tercera, Caszely dijo: "¿En serio? Era joven, de la edad de Elías", ára después agregar: "Es una lástima que se haya muerto uno de los más grandes deportistas y futbolistas de la historia. Me tocó enfrentarle, no solo en el 1974 sino en un partido contra el Bayern, por Colo Colo, (en 1968) y también en un Resto del Mundo contra la selección de América. Estuvimos compartiendo. Me acuerdo de lo respetuoso y lo caballeroso que fue".

"Hablamos dos o tres veces. En Nueva York, por ejemplo, se acercó a saludar a Elías, siempre con el máximo respeto. Hablamos algunas cosas, ya no recuerdo de qué. Yo estaba jugando en España", añadió.

Por otra parte, sostuvo: "Enfrentarlo en la cancha era un placer. Era un tipo que te leía el pensamiento futbolístico, que sabía lo que ibas a hacer. Y también un exquisito con el balón en los pies. No pegaba patadas, porque no lo necesitaba. Salía jugando siempre".

"Para mí es el segundo mejor defensor de la historia. El primero es Elías, pero acá no se le valora, como pasa con todos los grandes actores en todas las disciplinas", cerró.