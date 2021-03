Jürgen Klopp descartó tomar la selección alemana tras la salida de Löw

Jürgen Klopp, entrenador alemán de Liverpool, rechazó que se pueda convertir en el seleccionador alemán sucediendo a Joachin Löw, que abandonará el equipo germano después de la Euro.

El entrenador germano está en entredicho luego de sumar seis partidos sin saber de triunfos en Anfield y se encuentren a siete puntos de los puestos de Liga de Campeones.

Además, este momento coincide con la renuncia de Löw a seguir como seleccionador más allá de la Eurocopa de este verano.

"No, no voy a estar disponible para ser entrenador de Alemania en verano o después del verano. Me quedan tres años de contrato en Liverpool. Es simple. Firmas un contrato y lo cumples", dijo Klopp en rueda de prensa antes de medirse al RB Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Champions.