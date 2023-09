"Dibu" Martínez quedó fuera de arqueros nominados al premio The Best

La FIFA dio a conocer la lista de los nominados a los premios The Best y entre los candidatos al galardón para el arquero más destacado del fútbol masculino no figura el campeón del mundo Emiliano Martínez.

Los postulantes son Yassine Bono (Marruecos), Thibaut Courtois (Bélgica), Ederson (Brasil), André Onana (Camerún) y Marc-André ter Stegen (Alemania).

Un panel de expertos eligió a las personas candidatas a partir de una lista más larga recopilada por la FIFA, en función de los méritos obtenidos durante los periodos pertinentes. El plazo de votación al público está abierto en varias categorías y acabará el 6 de octubre.

El jurado internacional que emitirá su veredicto está compuesto por capitanes de selecciones nacionales, entrenadores, periodistas y aficionados de todo el mundo.