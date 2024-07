Javier Mascherano definió los tres campeones del mundo que irán a París 2024 por Argentina

La Selección Argentina Sub 23, dirigida por Javier Mascherano, definió que Julián Álvarez, Nicolás Otamendi y Gerónimo Rulli serán los tres futbolistas mayores que estarán presente en la nómina para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luego de que el Aston Villa no le diera permiso a Emiliano "Dibu" Martínez, el entrenador tomó la decisión de convocar al campeón del mundo como Rulli, quien ya tiene experiencia en Juegos Olímpicos. El arquero del Ajax fue parte de la albiceleste que compitió en Río 2016.

Por otra parte, Álvarez y Otamendi, que se encuentran en la Copa América de Estados Unidos 2024 (al igual que Rulli), lograron un acuerdo con Manchester City y Benfica, respectivamente para participar de la cita de los anillos.

¿Por qué solo pueden jugar tres fútbolistas mayores de 23 años en París 2024?

Cabe mencionar que los clubes no están obligados a ceder a los jugadores para disputar las citas olímpicas, ya que el evento no pertenece a una Fecha FIFA, instancia en donde los equipos no se pueden negar a que los futbolistas se integren a sus selecciones.

De esta manera, Argentina ya confirmó los tres cupos de mayores de 23 años con lo que queda cada seleccionado para los Juegos Olímpicos. La lista estará compuesta en total por 18 futbolistas, de los cuales 15 serán de la edad mencionada para abajo.