La confesión de "Diablito" Echeverri tras el partido con Chile: Tuve mucho miedo

La joven estrella de la selección argentina Claudio "Diablito" Echeverri comentó una compleja situación que vivió en la goleada por 5-0 ante Chile en el Preolímpico clasificatorio a los Juegos de París 2024.

Echeverrí, quien se lanzó al piso por problemas físicos cerca del final del primer tiempo, reveló el motivo: "Me agarró un dolor en el pecho muy fuerte que no podía cambiar el aire, por eso me tiré. Nunca me pasó algo así, tuve mucho miedo".

"ME AGARRÓ UN DOLOR MUY FUERTE EN EL PECHO" 🇦🇷🗣️



▶️ El Diablito Echeverri contó el dolor que sintió durante el partido con Chile por el CONMEBOL #PreolímpicoEnDSPORTS.



🎙️ @fczyz pic.twitter.com/3SIilTdlaI — DSports (@DSports) January 31, 2024

De todas maneras, tras el hecho que duró algunos minutos, el jugador recientemente comprado por Manchester Citry (se mantendrá cedido en River Plate) siguió jugando y recien fue reemplazado en el segundo tiempo.

Argentina juega ante Uruguay y Chile contra Paraguay, ambos duelos este viernes a las 20:00 horas (23:00), lo que para La Rpka será la despedida del certamen.