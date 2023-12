La revelación de Julián Álvarez: Nathan Aké me canta canciones de la 'Scaloneta'

A dos semanas del aniversario de la consagración de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar, el delantero Julián Álvarez recordó algunas anécdotas y reveló que su compañero en Manchester City, el neerlandés Nathan Aké, quedó impactado con la fanaticada de los "Albicelestes".

"Los compañeros acá en Europa me dicen que eran increíbles los fans de Argentina en todos los estadios. Por ejemplo, (Nathan) Aké, que es de Holanda, por ahí me canta un pedacito de la canción 'Es un sentimiento'. No habla español, pero me la tararea", confesó el atacante en la entrevista publicada a través de Star+.

Tras esto, Álvarez complementó que: "Te dicen que era increíble y fue así. En todos los partidos en los estadios el 80% era celeste y blanco cantando. Para nosotros era como estar en el país".

"No sé si me cambió la vida en algo ser campeón del mundo, pero haber logrado esto, que era el sueño máximo, te da cierta tranquilidad", sostuvo y continuó: "El decir: 'ya logré esto' y ahora lo que me queda pensar para lo que viene es: 'bueno, vamos a intentar hacerlo de vuelta'".