Lionel Scaloni no descartó dirigir en la MLS: "Veo una liga creciente"

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni habló sobre el crecimiento de la Major League Soccer (MLS) y se mostró interesado en dirigir a algún equipo cuando deje su puesto en la "Albiceleste".

Al ser consultado por si se ve dirigiendo en la MLS, Scaloni respondió: "Sí, ¿por qué no? Me gustaría, no habría inconvenientes, siempre me ha gustado estar en donde están los desafíos y los retos y no veo por qué no"

"Hay equipos que juegan de una manera muy europea lo cual hace que la liga sea competitiva. Y hay otros equipos que conservan todavía más la tradición latina", comentó el entrenador.

Scaloni comentó que la MLS "mejoró un montón y empezó a mirar a jóvenes con una gran proyección, que tienen mucho talento como el caso de Thiago (Almada), de (Alan) Velasco y de muchos más".

"Veo una liga creciente y los jóvenes pueden aportar al crecimiento. Y por qué no, como fue en caso de Thiago Almada, ser convocados y ser campeones del mundo. No lo veo como un impedimento para estar en la Selección Argentina", dijo.