Lionel Scaloni y el amistoso de septiembre ante Chile: Si vienen con todo, será complicado

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, comentó lo que viene para su equipo y aseguró que el amistoso del 5 de septiembre próximo ante Chile en Los Angeles será un duro partido para la albiceleste.

Scaloni explicó en diálogo con el sitio oficial de AFA que la idea para ese partido "es afianzar a los chicos de la Copa, sumar algunos de los que no pudimos llevar por diferentes lesiones y también poder ver a algún chico joven con proyección a futuro. Los rivales serán difíciles, no tengo dudas de eso. Chile, si viene con todo, será complicado".

"Y el México del Tata Martino ahora dio un salto de calidad", añadió.

Sobre la nómina para esos duelos amistosos Scaloni adelantó que "vamos a llamar a dos o tres chicos jóvenes que nos pueden dar algo más y, lógicamente, para ir metiéndolos en la órbita de la selección".

Scaloni también tuvo palabras para la participación de su equipo en la Copa América.

"Yo creo que es positivo en cuanto al juego, teniendo en cuenta lo hecho en los últimos cuatro partidos. El resultado no era el que queríamos, tampoco el que buscábamos, porque no pretendíamos ser campeones, pero sí competir hasta el máximo. Creo que lo conseguimos. Nos quedó un sabor amargo por no haber podido llegar a la final", dijo.