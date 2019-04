Mascherano recordó Rusia 2018: Sampaoli en ningún momento dejó de armar el equipo

El futbolista Javier Mascherano repasó la actuación de la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018, donde llegó hasta octavos de final de la mano de Jorge Sampaoli, y afirmó que el DT "nunca dejó" de armar el equipo o tomar decisiones.

"Siempre mantuvimos el respeto por la figura del entrenador, pero estábamos en una situación límite y de buena gente, de gente que quiere lo mejor, explicamos las dudas que tenía el plantel para llegar a un punto de acuerdo y disipar dudas", comentó a TyC Sports en relación a los comentarios que dejó una imagen en que se le vio hablando con el casildense antes del duelo con Nigeria.

"Ibamos a jugar contra Nigeria un partido trascendental porque nos quedábamos afuera en primera ronda y con Messi, que no era un detalle menor y hubiera sido un fracaso aún peor", dijo.

"En ningún momento el entrenador dejó de ser entrenador, él decidía y armaba el equipo. Yo no soy el entrenador. Puedo ser un burro jugando al fútbol, pero vigilante nunca", agregó.

Además reconoció que varios integrantes del plantel albiceleste "no estuvimos a la altura, el tema es quién lo estaba, es difícil saber eso. Los responsables somos los jugadores. No estuvimos a la altura en el Mundial de Rusia. Algunos no estábamos en el nivel que la selección argentina requería".

Por último respaldó a Lionel Messi: "Escuché las declaraciones de Leo. Está claro que sobre todo él ha venido aguantando los últimos diez años de todo. Se han dicho cualquier tipo de barbaridades, de que no canta el himno hasta que va a jugar por un sponsor, una locura"

"Si hay alguien que siempre ha ayudado a los compañeros, se ha comportado como un líder dentro del grupo es él", remató el futbolista de Hebei Fortune.