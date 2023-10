"Papu" Gómez y su doping positivo: Nunca he intentado recurrir a una práctica prohibida

El futbolista argentino Alejandro "Papu" Gómez manifestó una contundente postura a pocos días que recibiera una sanción por dopaje que resultó en dos años de inhabilitación.

A través de sus redes sociales, el campeón del mundo con la "Albiceleste" publicó un mensaje en el que apunta que no tuvo la intención de caer en la infracción por la que fue castigado.

"En primer lugar, confirmo que en el día de ayer sábado me fue notificada la resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la cual se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un periodo de dos años", comienza en su comunicado.

"Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenado y rechazando categóricamente toda forma de dopaje. Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida", agrega.

Así mismo, Gómez explica que la infracción se debió a la presencia de Terbutalina en su organismo, un componente que ingirió en un jarabe de su hijo pequeño y que en sus palabras "no mejora el rendimiento deportivo en el fútbol".

"He puesto este asunto en manos de mis abogados al considerar que la tramitación del expediente disciplinario no se habría realizado conforme a lo dispuestos en la normativa", finaliza en su escrito.