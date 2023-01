Sergio Agüero sostuvo que Messi tiene "las puertas abiertas" para la Kings League

El pasado domingo 15 de enero la popular liga de "streamers", Kings League, anunció el retorno de Sergio Agüero a los terrenos de juego. Luego de dos partidos el "Kun" respondió una ronda de preguntas, donde no descartó la posibilidad de traer a Lionel Messi a "Kunisports", club en el que es jugador y presidente.

"Obviamente no es fácil, pero todo depende de cómo estará él (Messi) a final de temporada. Tiene las puertas abiertas para Kunisports, nunca se sabe. Sería muy lindo", aseguró el ex futbolista argentino.

Agüero ya había comentado que la "Pulga" lo siguió en un partido del torneo de Twitch, específicamente cuando volvió a las canchas. Con el dorsal 10 a la espalda, el delantero sumó algunos minutos en el torneo y se dio el lujo de anotar.

"Él (Messi) vio el partido que yo jugué. Ellos jugaban a las nueve de la noche y nosotros a las siete, y me dijo que iba a ver poquito porque justo estaba yendo al estadio. Lo único que me dijo fue 'estabas muerto'. Me mató. Pero le dije 'qué querés que haga, sabés el calor que hacía ahí adentro'", contó el "Kun".