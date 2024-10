Ve oscuro el panorama: El técnico de Argentina está preocupado del viaje a Venezuela por el Huracán Milton

Desde el mismo momento en que la tormenta se transformó en Huracán se activaron las alertas en la Selección Argentina, que prepara su partido ante Venezuela en Miami, y en su entrenador Lionel Scaloni hay preocupación por el viaje que debieran realizar esta tarde de miércoles 9 de octubre.

La decisión de la Albiceleste de preparar su partido en el estado de Florida obedece a que dadas las relaciones encontradas los Presidentes de ambos países no se realizan viajes de Buenos Aires a Caracas, y debido a que la mayoría de los seleccionados militan en Europa, se resolvió poner como centro de operaciones Miami, porque les quedaba más cerca y de paso se hacía en el centro de entrenamientos del club donde milita su máxima estrella: Lionel Messi.

Entrenador de Argentina está preocupado por el Huracán Miltón

En las últimas horas, el huracán Milton, que azota las costas occidentales del Atlántico norte, subió de categoría, pasando al nivel 5, y hay meteorólogos que lo consideran como el más potente de los últimos 100 años, con vientos que superan los 200 kilómetros por hora.

En este marco, Argentina debe iniciar su viaje a Venezuela, que de paso debe tener una escala técnica, pero la situación meteorológica tiene todo en duda, planteó el entrenador Lionel Scaloni : “Estamos todos en alerta. Habíamos pedido viajar hoy (martes 8 de octubre) y no se pudo. Nos denegaron el viaje, vamos a viajar teóricamente mañana (miércoles) si el tiempo lo permite”.



El partido de Argentina en riesgo

Si las condiciones atmosféricas no permiten realizar el vuelo este miércoles, tendrán que hacerlo el jueves en la mañana, día del compromiso contra Venezuela, lo que pone en riesgo la realización del mismo, apuntó el entrenador campeón del mundo: "¿Y si no se puede despegar? Va a ser difícil llegar el mismo día del partido, porque no se puede ir directo a Maturín. Tenemos que hacer escala, porque no permiten aterrizar desde el suelo americano directamente a Venezuela. Si tendríamos que salir el jueves va a ser casi imposible llegar. Son cosas que no podemos manejar nosotros".

"NOS HAN DENEGADO EL VIAJE" ✈️



🇦🇷 Lionel Scaloni pidió viajar a Venezuela hoy, pero las autoridades de Estados Unidos lo impidieron por el huracán Milton.



⚽️ La Albiceleste debe jugar el jueves por las #EliminatoriasEnDSPORTS.



🎙 #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/n9SUjIGWm6 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 8, 2024

De momento se hacen las consultas para ver la factibilidad en ese escenario de mover el partido al día viernes, apuntando que todo obedece a causas ajenas a las dos selecciones que disputarían inicialmente este compromiso el jueves a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el estadio Monumental de Maturín.