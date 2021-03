César Farías: Tuvimos la capacidad de pelear un partido con inteligencia

El entrenador de la selección boliviana, César Farías, valoró el amistoso disputado ante Chile, pese a la derrota, y señaló que servirá para preparar futuros encuentros ante la Roja, en Clasificatorias y en la Copa América.

"Es un partido donde algunas cosas son positivas. Otras tenemos que mejorar. Es un partido de visitante, en el cual nos sirve de mucho. Este mismo año tenemos que venir por eliminatorias y jugar con Chile en la Copa América", señaló tras el cotejo, que terminó 2-1 a favor de los locales.

"Hay momentos que no estamos teniendo la suerte necesaria. En el partido, Chile no había llegado, no había pateado y una pelota que pega en la espalda de nuestro jugador, queda el rebote y se produce el primer gol de esa manera. Es cierto que Chile tuvo más posesión, pero en pateos al arco no fue tan superior, fueron cuatro contra dos, fueron cuatro tiros de esquina para cada uno", destacó.

"Nosotros tuvimos cosas buenas, orden táctico, capacidad de poner el 1-1 y de pelear un partido de visitante con inteligencia. Posiblemente, con VAR, había un penal o dos, y bueno, para eso se asumen estos retos y esta preparación", declaró.

"Bolivia necesitaba jugar estos partidos, queremos regalar un resultado a la gente y se nos está escapando, tenemos muchas cosas por corregir, pero muchas que nos van sumando a lo que viene", completó el DT.