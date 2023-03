Moreno Martins se ilusiona con llevar a Bolivia al Mundial: Algún día lo voy a cumplir

El delantero boliviano Marcelo Moreno Martins habló sobre asistir al siguiente Mundial con la selección boliviana y la ilusión que esto le genera desde el punto de vista persona.

El goleador histórico de Bolivia se refirió al sueño que tiene con "la Verde": "Algún día lo voy a cumplir, seguro, no tengo dudas de eso, voy por mis quintas Clasificatorias y quiero ir al Mundial, no sé cómo voy a ir, como jugador, como técnico, como dirigente, como presidente... no sé, pero yo estoy seguro de que voy a ir al Mundial con mi selección", comentó.

También se habló sobre el proceso clasificatorio para el Mundial 2026 y las aspiraciones que se tiene: "Las vamos a jugar diferente, hay muchas cosas que se vienen, un proceso rápido, dinámico y yo creo que efectivo. Tenemos la altura también, que juega a nuestro favor, y vamos a intentar ser intensos, mostrar la identidad que queremos mostrar, tanto en La Paz como afuera", sentenció.

Por último comentó sus impresiones al llegar a 100 partidos con la selección boliviana: "Era un sueño, tuve que jugar cuatro Clasificatorias para poder conquistarlo y lo estaba buscando desde la primera. Quería ser el goleador histórico de la selección, se me dio contra la selección de Paraguay, y hoy me siento muy feliz por ser referente dentro de la selección, de llevar la bandera de mi país bien representada, porque no es fácil hacer lo que uno hace para la selección y tener ese número de goles", concluyó.