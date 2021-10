Ex compañero recordó convulsiones que sufrió Ronaldo en la final de Francia '98

El ex delantero de la selección brasileña Edmundo recordó las convulsiones que sufrió su compañero de equipo Ronaldo en la previa del Mundial de Francia 1998 ante el cuadro local y develó que incluso temió por la vida del goleador.

En una entrevista con el podcast "Inteligencia", el ex jugador de variados clubes brasileños narró parte de lo que se vivió en el Parque de los Príncipes.

"Las habitaciones eran compartidas, yo estaba subiendo a los dormitorios con Doriva y vi a Ronaldo teniendo convulsiones. Salí gritando por los pasillos. Estaba morado, tenía la lengua volteada, resoplaba. Le desenrollaron la lengua, lo bañaron y lo hicieron dormir. Cuando llegó la merienda previa al partido, todos sabían que Ronaldo había tenido una convulsión, menos él. No estaba consciente", relató Edmundo.

"Él se sentó, todos estábamos tensos, tomó un trozo de pastel, un jugo de naranja, lo recuerdo como si fuera hoy. Estaba hablando por teléfono. Leonardo dijo: 'Este tipo no está bien, se va a morir en la cancha'. Se le veía raro, un poco en las nubes. El cuerpo técnico dijo que no jugaría, que iría al médico. Lo convencieron de que se hiciera las pruebas en un hospital de París. Zagallo dijo que Ronaldo no iba a estar y que yo iba a ser decisivo esa noche. Me animaron todos, era un grupo sensacional, por eso no me rendí durante todo el torneo", añadió el "Animal".

No obstante, fue Ronaldo quien entró como titular en una polémica decisión de cara a un partido donde Brasil terminaría perdiendo por 3-0.

"Yo estaba tranquilo, concentrado, incluso antipático. Fuimos al estadio, llegamos dos horas antes, cada uno hacía lo suyo. Hay gente que se cambia y calienta, a mí me gustaba quedarme en la mía, cada uno con su ritual. Zagallo nos decía 'vamos, vamos'' Salió el acta y yo era titular. Entonces entró Ronaldo acompañado de uno de los médicos, todos estábamos felices de verlo bien. Se reunió con Zagallo, los asistentes Américo Faria y Lídio Toledo durante 5 o 10 minutos. Cuando salieron, el entrenador me dijo que Ronaldo sería titular, que me lo tomase con calma", recordó.