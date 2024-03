Richarlison confesó sufrir depresión después de Qatar: “El psicólogo me salvó la vida”

El delantero brasileño Richarlison reveló en las últimas horas que padeció de depresión tras su destacada actuación con la "verdeamarelha" en el Mundial de Qatar 2022, anotando dos de los mejores goles de la cita planetaria.

Conversando con ESPN UK, el atacante comentó: "Después del Mundial iba a entrenar y ya quería volver a casa, a mi habitación. No sé qué me pasaba por la cabeza. Incluso le dije a mi padre que iba a dejar el fútbol".

"Acababa de jugar un Mundial, estaba en mi mejor momento, pero estaba llegando a mi límite. Estaba en depresión, con ganas de rendirme. Yo, que parecía mentalmente fuerte, después del Mundial parecía como si todo se viniera abajo". añadió.

Respecto a lo anterior Richarlison reconoció que el apoyo profesional de un psicólogo fue clave para superar sus problemas. "Fue el mejor descubrimiento de toda mi vida. Me guste o no, el psicólogo me salvó la vida. Solo pensaba tonterías, incluso en Google, solo buscaba basura, solo quería ver basura sobre la muerte", confesó.

En esa línea el brasileño buscó transmitir una enseñanza: "Hoy puedo decir que busquen un psicólogo, si lo necesitan háganlo. Es bueno poder abrirse así, hablar con una persona. Hoy, un terapeuta me agradeció por traer este tema al mundo del fútbol y también fuera del campo, porque es muy importante y, nos guste o no, salva vidas".

"Yo tenía ese prejuicio, pensaba que no tenía sentido y que estaba loco. En mi familia hay gente que cree que cualquiera que vaya a un psicólogo es porque piensa que está loco y ellos creen que no están sanos. Pero yo descubrí la terapia y siento que es maravilloso, realmente el mejor descubrimiento que hice en mi vida", finalizó.

