Ex figura de Real Madrid: Bebía hasta 10 cervezas diarias

El ex futbolista brasileño Cicinho, otrora jugador de Real Madrid y de la selección, sorprendió al revelar sus problemas con el alcohol que hasta hoy eran desconocidos públicamente

"Comencé a beber con 13 para 14 años, cuando fui para el Botafogo de Ribeirao Preto. Me dijeron que la cerveza era buena y bebí. Todo comenzó con el primer trago y no paré hasta los 30 años. Estuve casi 20 años bebiendo", dijo el ex en dialogo con el diario Estado do Sao Paulo.

"Más o menos diez cervezas por día", respondió ante la pregunta de cuánto bebía algo que terminó pasándole la cuenta al momento de llegar al Real Madrid de los galácticos.

"Siempre fui un enamorado del fútbol. Cuando Dios da un don y no sabemos administrarlo es porque hay algo que va mal. No tenía más placer de entrar en campo, entrenar y concentrarme", dijo Cicinho quien reconoce la ayuda de su esposa para dejar atrás los vicios.

"Hace ocho años que no tengo problemas con el alcohol y el cigarro. No traiciono a mi mujer, vivo los principios que Dios me pide. Espero que las personas lo miren por el lado del auxilio porque es triste ver a grandes jugadores del fútbol brasileño y mundial con el poder de influir por el lado bueno, y que lo hacen por el lado malo", culminó.