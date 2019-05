Julio Baptista anunció su adiós al fútbol profesional

El jugador brasileño Julio Baptista, campeón de la Copa América en 2007, anunció este jueves que se retira, tras 20 años de carrera y de haber jugado en clubes de Europa y América.

Baptista que jugó en Sao Paulo (BRA), Sevilla, Real Madrid, Arsenal, Roma, Málaga, Cruzeiro, Orlando City y Cluj, y disputó con la selección brasileña la Copa Confederaciones 2005, la Copa América 2007 y el Mundial de Sudáfrica 2010, se despidió por medio de un mensaje en las redes sociales.

"Después de más de 20 años en la élite del fútbol es momento de dar un paso a un lado y anunciar que he decidido finalizar mi carrera como jugador. Comienzo una nueva vida, y quiero mostrar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible que cumpliera mi sueño. Gracias a todos", indicó "La Bestia", como era conocido el brasileño por su imponente físico.

"De mi carrera me quedo con los recuerdos de los sueños que tenía cuando era pequeño. Tenía el sueño de jugar con la selección de Brasil, de jugar con los mejores equipos del mundo y de jugar un Mundial, por supuesto. Estoy superfeliz, porque al final, conseguí completar mis sueños. Todo el proceso fue un camino difícil, lo que es normal en la vida de un jugador, pero no quitaría ni pondría nada. Todo es válido como experiencia", añadió en una entrevista publicada por la Agencia EFE.

"Tuve la suerte de jugar en mi etapa con los más grandes y contra los mejores. A favor, estuve con Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos, Beckham, Rául, Iker Casillas, Marcelo...Luego me fui a Arsenal y tuve a Henri, Ljunberg, Gilberto Silva; en la Roma a Totti o De Rossi, algunos de la selección brasileña Juan, Doni...en el Málaga, con Joaquín, Toulalan, Cazorla y no me olvido del Sevilla. Pero los más importantes, los que más impactaron fueron Ronaldo, Zidane y Ronaldinho. Fueron los jugadores que marcaron una época. Soy fan de esos jugadores, porque hicieron algo diferente", completó.