Alberto Quintano recordó la Roja del '74: Ante Alemania jugamos a muy bien nivel

El ex zaguero de la Roja comentó la participación de la Roja en la cita germana.

El ex defensor de la selección chilena Alberto Quintano recordó el paso de la Roja por el Mundial de Alemania 1974 e hizo un especial hincapié en el estreno ante el cuadro dueño de casa, rememorando que ante los después campeones hicieron un partido parejo pese a la derrota por 1-0.

"Nosotros sentimos que fue un partido parejo. Es más, tuvimos la oportunidad de empatar ese partido en una pared entre Sergio Ahumada y el 'Chino' Caszely donde Carlos quedó prácticamente enfrentado con el arquero, pero no se dio", contó Quintano en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

El "Mariscal" aseguró que Chile hizo un partido bueno, sobre todo, gracias al buen pie de varios seleccionados.

"A pesar de ser una gran potencia Alemania no nos metió atrás. No sé si jugamos de igual a igual, pero sí jugamos a buen nivel, sobre todo porque nosotros teníamos a jugadores manejaban muy bien el balón, el ritmo y la intensidad, con 'Chamaco' (Francisco Valdés), (Carlos) Reinoso, el 'Chino', Ahumada, (Guillermo) Paez... Habían varios jugadores que estaban acostumbrados a jugar en grandes ligas", expresó el otrora defensor de Universidad de Chile y Cruz Azul.

En tanto, Leonardo Véliz comentó las complicaciones que vivieron debido a la situación política que se vivía en Chile

"Uno se remite a la parte deportiva, pero nosotros viajamos muy en desventaja con respecto a los otros equipos. No es lo mismo llegar a Frankfurt, a un rincón del aeropuerto, donde estaban los policías porque había habido en los Juegos Olímpicos un atentado contra deportistas israelitas. Nos subimos a un bus gris, sin ningún logo, era todo un ambiente mal sano. Y por eso le doy un valor a esta selección. No es una justificación, pero es verdad que no podíamos salir a ningún lado", expresó.