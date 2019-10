Aránguiz y amistoso de la Roja ante Bolivia: Por la situación que vive el país no debiera jugarse

El volante chileno Charles Aránguiz habló sobre el estallido social que se vive en Chile, apuntando entre otras cosas a que el amistoso que tiene pactado la Roja ante Bolivia en tierras nacionales para el mes de noviembre no debiera jugarse.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el "Príncipe" nos dijo: "Creo que no se debería jugar el partido con Bolivia viendo el ambiente que está en el país. Personalmente no me gustaría jugar".

"Yo viendo la situación que se vive en nuestro país creo que debiera suspenderse cualquier tipo de evento", agregó.

En la misma línea, remarcó: "Somos todos parte de esto y para mí no se debería jugar nada".