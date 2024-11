Después de coronarse campeón con Colo Colo, Arturo Vidal volvió a ser parte de un proceso de la selección chilena. Después de más de un año de ausencia el volante nacional hizo una autocrítica y asumió su error al referirse al actual DT de La Roja en malos términos.

Ya cumplido su tercer entrenamiento de regreso en Juan Pinto Durán, Arturo Vidal declaró ante los medios de comunicación y habló de todo, incluso de la conversación que tuvo con el Tigre. Pese a que no reveló detalles de ese diálogo, sí supo "agachar el moño".

Arturo Vidal en su regreso a La Roja: "Seguramente tuve palabras que me equivoqué"

Desde analizar la doble fecha que viene para La Roja, hasta qué podrá aportar en esta concentración con la selección, Vidal abordó todo lo que se le consultó, pero especialmente su relación con Ricardo Gareca.

"Seguramente tuve palabras que me equivoqué, pero lo digo tan real como soy yo, no es que esconda las cosas. Estaba con una cámara donde se ve la forma en que veo los partidos, entonces la gente a veces lo toma mal porque uno trabaja en esta profesión y se tiene que cuidar más, pero lo veía tan normal yo y claramente hay palabras que me equivoqué", comenzó diciendo el King.

La defensa de Vidal a los jugadores jóvenes

Luego agregó lo que dijo acerca de los jóvenes del plantel chileno: "Yo dije que mataba mucho a los jóvenes, pero porque habíamos jugadores grandes que podíamos recibir eso. Ahora, yo lo dije en el momento que no estaban los grandes, entonces duele mucho cuando alguien mata a los chicos estando los más grandes que pueden aguantar eso".

"Los más jóvenes no pueden aguantar eso porque es difícil, ellos reciben el golpe más fuerte. Yo a esta edad ya no me duele nada, de verdad que no me duele nada, no me importa que me maten porque sé que voy a seguir trabajando, pero los jóvenes están haciendo su carrera. Yo tengo ya 18 años jugando al fútbol, entonces prefiero que me maten a mí que maten a uno de los jóvenes", finalizó Vidal.