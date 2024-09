Arturo Vidal tensionó el camarín de La Roja: “Cayó muy mal la crítica”

Después de la dura caída frente a Argentina en las Clasificatorias, Ricardo Gareca no vive sus mejores días al mando de la Selección Chilena.

El Tigre no ha podido ganar ninguno de sus cuatro partidos oficiales con Chile. Para peor, su equipo tampoco ha hecho goles en esos partidos y, como era de esperar, jugadores históricos de La Roja lo han criticado muy duramente.

Y si bien hablaron muchos, sólo uno tuvo un impacto directo en Juan Punto Durán, ese fue Arturo Vidal.

Vidal incomoda a Gareca

Arturo Vidal no es sólo uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol chileno, además es un reconocido streamer y generador de contenido.

Fue en esta faceta donde comentó el Chile vs Argentina y le disparó durísimo a Ricardo Gareca.

"¡Este hueón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino (...) lo único que falta es que haga seis cambios", fue parte de lo que dijo Vidal en una transmisión en Kick.

"Esto da miedo. A mí me da más miedo que la chucha, porque yo no he estado en este proceso, viene Bolivia, ojalá ganar, luego vienen dos partidos brígidos (contra Brasil y Colombia) y si los perdemos, quedamos fuera del Mundial y cagamos todos", añadió el King.

Ricardo Gareca se molestó con Vidal

El mismo día del Chile vs Argentina se le preguntó a Gareca por los dichos de Arturo Vidal, el entrenador respondió sin tener el detalle y dijo lo que dice siempre “Arturo es un jugador importante. Todos tienen posibilidades, ahora lo más importante son los muchachos que están acá, piensen en los muchachos que están acá, después todos los que están afuera”.

Al llegar a Santiago fue inevitable para Gareca ver toda la crítica de Vidal y se molestó con el volante de Colo Colo.

Según el diario El Mercurio "Al DT le cayó muy mal la crítica de Vidal en sus redes sociales. El 'Tigre' siente que ha sido muy prudente en cómo ha manejado el no incluirlo en las convocatorias y que no esté recibiendo el mismo trato de vuelta".

¿Cuándo juegan Chile vs Bolivia?

Con esta polémica a cuestas, la Selección Chilena se alista para jugar su duelo clasificatorio frente a Bolivia el próximo martes 10 de septiembre a las 18:00 horas en el estadio monumental