Histórico de La Roja alza la voz y exige salida de Ricardo Gareca de la selección

La caída por 3-0 de la selección chilena ante Argentina por las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 no dejó conformes al mundo futbolístico nacional tras ver el juego que mostró el equipo nacional en la cancha del Estadio Monumental de River Plate.

El oscuro momento que atraviesa el seleccionado chileno, penúltimo en la tabla de posiciones, sirve para que las inquietudes sobre el proceso y las críticas comiencen a incrementarse conforme pasan los partidos y no se ve una mejoría en la calidad de juego del equipo.

Uno de los que alzó la voz para hablar sobre el presente de La Roja fue el exseleccionado nacional y campeón con Colo Colo, Leonel Herrera, quien señaló que la selección chilena no tiene una idea de juego clara y que Ricardo Gareca debe renunciar del cargo tras la goleada sufrida contra Argentina.

Leonel Herrera: "Por ética, Gareca debería renunciar"

Leonel Herrera padre fue crítico con el accionar de la selección chilena tras el partido que jugó ante Argentina en Buenos Aires y lamentó el planteamiento utilizado por Ricardo Gareca ante los campeones del mundo.

"No jugamos a nada. Nos vamos a defender, con solamente Vargas arriba, no tenemos delantera. Después saca a Vargas y mete a Ben Brereton cuando el partido estaba entregado. La defensa estuvo bien. En el medio no se conocieron nunca, hubo un desorden gigante", indicó en diálogo con Redgol.

El multicampeón con Colo Colo fue más allá y dijo que el DT debiese dejar su cargo como seleccionador nacional.

"Aquí hay otro problema más grande y hay que decirlo de una vez por todas. Hay que cambiar el técnico. Hay que echarlo. De todo el tiempo que lleva en Chile, no se ha visto un trabajo para decir: esto está bien planificado y se trabaja bien. No se ve nada de eso. Cada uno juega por su cuenta. Así es difícil. Yo creo que, por ética, Gareca debería renunciar e irse", puntualizó.