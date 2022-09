Cagigao anunció que se están gestionando amistosos para La Roja en la fecha FIFA de noviembre

El director deportivo de selecciones nacionales, Francis Cagigao, aseguró que se están gestionando partidos amistosos para La Roja adulta para noviembre, antes de la disputa del Mundial de Qatar 2022.

En una declaración pública, Cagigao expresó que "vamos a jugar el 23 en Barcelona (contra Marruecos) y el 27 en Viena (frente a Qatar), dos pruebas importantes y queremos jugar en noviembre. Tenemos muchas posibilidades de que sea fuera de Chile, pero está por determinarse eso".

También habló de la selección chilena femenina: "Tuvimos microciclos con la selección adulta, en Santiago, con jugadoras estrictamente locales, que ahora vuelven a sus clubes, ya que el 13 de septiembre hay un partido clave para clasificar a la Libertadores, entre Colo Colo y Santiago Morning, y lógicamente es utilizar las próximas dos fechas FIFA para el repechaje mundialista de febrero".

Por otra parte, habló de la sub 23: "Estamos orgullosos de haber creado de nuevo la selección sub 23. No es solo para los Juegos Panamericanos. Es muy importante que los jugadores tengan bagaje internacional, me ha apoyado el presidente Pablo Milad y su directorio. Estaba claro que Eduardo Berizzo tenía que ser el técnico de esta selección, es clave para la adulta. El partido ante Perú fue una gran prueba y un partido muy competitivo".

Finalmente, habló de los progresos de las selecciones juveniles masculinas y de damas, con microciclos y competencias amistosas, en categorías sub 15, 17 y 20.