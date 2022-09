Charles Aránguiz quedó descartado para duelo ante Qatar por lesión en el tendón de Aquiles

El seleccionado chileno Charles Aránguiz quedó descartado para el duelo amistoso ante Qatar debido a que se complicó una lesión que arrastra en el tendón de Aquiles.

"Erick (Pulgar) y Charles no están disponibles para este partido. Erick tiene un esguince que lo tiene sin entrenar desde el partido con Marruecos y Charles arrastraba una lesión en el tendón de Aquiles que se agravó", dijo el DT en la conferencia previa al duelo ante el elenco organizador del Mundial.

Ante ello, Aránguiz fue liberado del equipo, por lo que el mediocampista bicampeón de América retornará a Alemania para reintegrarse a Bayer Leverkusen.

Berizzo precisó también que rotará arquero y que Gabriel Arias será el titular ante los asiáticos, explicando también que hará cambios en términos de estructura.

"Vamos a jugar con línea de cuatro para resolver de otra manera el ataque rival, que son dos atacantes. No construyendo una línea de tres centrales, si no que con un volante incrustado que nos permita tener más gente en el medio, no utilicemos tanta gente en el inicio del juego y sí en el pase de salida", expresó.