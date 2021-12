Charles Aránguiz y la Roja: No hemos encontrado el nivel que uno espera

El mediocampista de la selección chilena Charles Aránguiz comentó el nivel de la Roja en las Clasificatorias Sudamericanas y aseguró que no le gusta como juega el equipo, dado que no ha encontrado regularidad y eso ha impedido elevar el nivel.

"No (me gusta), creo que no somos un equipo regular. No hemos jugado más de dos partidos bien", dijo el volante en diálogo con Las Últimas Noticias.

"El equipo corre y mete. Los compañeros se matan, pero no hemos encontrado el nivel que uno espera y que tenga continuidad. Hemos hecho partidos buenos, más o menos y malos. Desde la época de Reinaldo Rueda que el equipo está así y con Martín Lasarte tampoco hemos podido encontrar regularidad y por eso no me gusta. Si me preguntas, no me gusta como juega Chile", expresó.

Aránguiz tuvo palabras también para Ben Brereton: "Buena gente, un buen muchacho. Futbolísticamente viene de una liga que es fuerte. En eso es un jugador que saca diferencia con el resto, va arriba sin miedo, es corredor, tiene buen juego aéreo y va al coque. Tener a un jugador de la Championship te marca diferencias y te ayuda. Yo creo que por ese nivel que tiene ayudó al equipo", dijo sobre el delantero.

Por último, el jugador formado en Cobreloa reconoció que le gustaría volver a Chile, y en específico a la U: "Me gustaría volver a Chile a jugar y si es en la U, mejor. Lo que más deseo es volver a jugar en mi país, poder estar cerca de mi familia. Después, si se da la chance de la U, mejor", expresó.