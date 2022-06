Christiane Endler: La ilusión de ganar la Copa América siempre está y las capacidades también

La capitana de la selección chilena, Christiane Endler, no dudó a la hora de ponerse objetivos para la próxima Copa América y aseguró que lucharán por quedarse con el título y las clasificaciones al Mundial de Australia y Nueva Zelanda de y los Juegos Olímpicos de París 2024.

En conferencia de prensa, "Tiane" expresó: "La ilusión de ganar la Copa América siempre está y las capacidades también. Ojalá podamos demostrarlo en la cancha. Estos partidos sirven para corregir los detalles y lo mejor es la competencia interna que tenemos, eso permitirá que podamos hacerlo mejor en la Copa América".

"Los objetivos son los mismos. Es difícil superarse cuando se obtienen buenos resultados. El primer objetivo es ir al Mundial y si se puede ir a los Juegos Olímpicos, mejor. Es difícil conectar a veces en los amistosos, pero ahora que estamos cerca de la Copa América, claramente la motivación es distinta, hay una fuerza mayor. Las que no estamos en competencia llegamos con más energía y la mente más fresca", añadió.

"Estamos más viejitas, pero todavía tenemos ganas y fuerza. Además, se han sumado personas jóvenes y futuros talentos de Chile. La combinación nos llevará a ser mejores. Hay que reflejar lo que hemos mejorado estos cuatro años. Tengo mucha fe y confianza en el equipo. Vamos a hacer un buen campeonato y espero podamos cumplir los objetivos".

En la misma línea, analizó puntualmente el amistoso de este sábado ante Venezuela: "Se han equiparado las fuerzas, pero nosotros también hemos mejorado. Sabemos que Venezuela le gusta jugar al contragolpe y sabemos que debemos estar atentas a eso, el posicionamiento y estar preparadas en caso de perder el balón. Tratar de imponer también nuestro jeugo y nuestra identidad. Va a ser una buena prueba antes de la Copa América".

También habló de su gran temporada, ganando la Champions League y el trofeo personal The Best de la FIFA: "Es difícil a veces darse cuenta de lo que estás viviendo y procesarlo cuando estás inmersa. Es difícil desconectar y volver a conectar. El año pasado estuvo lleno de buenos resultados, pero también de cosas difíciles. Lo bueno fue terminarlo bien después de varios problemas".

"Es un plus anímico, sobre todo los logros colectivos. Ganar la liga francesa y la Champions League es muy importante y sirve de motivación para el resto, de que se puede. A nivel de selección también se ha ayudado a que el fútbol femenino crezca y que haya más interés. Ojalá que sirva como ejemplo. De todas formas, ya es pasado y lo que viene son desafíos nuevos".

Finalmente, tuvo palabras para el lamentable hecho de que no hubiera una ambulancia en el Superclásico femenino, para atender a Javiera Grez, quien se accidentó: "Hay hechos lamentables que han ocurrido en el último tiempo. Espero que sean puntuales y que mejoren en el futuro. Cosas que no deberían pasar. Ha habido una evolución en el fútbol femenino, pero hay cosas por mejorar. Todas tenemos que colaborar. Que pasen estas cosas ayudan a mejorar, espero que con el revuelo que causó, no vuelva a ocurrir. Espero que también mejoren las condiciones en los clubes para ser más competitivos a nivel internacional".

El duelo ante las venezolanas será este sábado a las 18:00 horas (22:00 GMT) en Curicó y la Copa América será en Colombia entre el 8 y 30 de julio.