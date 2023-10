Claudio Borghi contó de dos candidatos que "suenan" para sustituir a Berizzo en la Roja

Tras la aplastante victoria de Venezuela por 3-0 sobre Chile en Maturín, por la cuarta fecha de las Clasificatorias sudamericanas, el exentrenador Claudio Borghi analizó dos posibles candidatos para reemplazar a Eduardo Berizzo como director técnico de la Roja.

"No sé después de este resultado lo que irá a pasar con (Eduardo) Berizzo. Pero ya se dice que, si no sigue, irán a buscar a dos extranjeros que son los que más suenan acá: uno es el 'Flaco' (Ricardo) Gareca, de gran paso en Perú, y otro es (Gustavo) Quinteros, el técnico de Colo Colo, que es argentino/boliviano", comentó en Radio Continental de Argentina.

Respecto a la posibilidad de sumar un estratega chileno, el "Bichi" fue claro, asegurando que "surgen buenos entrenadores, pero se les piden resultados de inmediato. Al no encontrarlos, son echados y se pierde la jerarquía que pueden lograr en dos o tres años. Se tiene el pensamiento que los de afuera son más futbolizados, con más carácter".

Finalmente, Borghi opinó que: "la Generación Dorada está llegando a su término físico y no hay un cambio adecuado, esto hace que Chile no tenga forma ni fondo de juego. Es como tener ahorros en el banco y creer que durarán toda la vida. Hay que generar un nuevo dinero igual. Eso le pasó a Chile. Hay ahora buenos jóvenes, pero no llegan a explotar".