Claudio Bravo: No es el momento de hablar, hay que dejar que la Roja trabaje tranquila

Claudio Bravo, alejado de la selección nacional hace un año y medio, desde la fallida clasificación al Mundial de Rusia, solo espera que el equipo con el que levantó dos Copas América pueda tener un nuevo éxito, esta vez en la defensa del título continental en tierras brasileñas. Por ello, abordará las polémicas y rumores de su salida del plantel solo cuando encuentre el momento oportuno, para no perturbar a los jugadores que defenderán a la Roja.

"No es el momento de hablar, yo hace más de un año que no estoy inserto en la selección, ya habrá tiempo de hablar de la selección cuando así lo requiera, pero ahora creo que no es el momento más oportuno, hay que dejar que el equipo trabaje tranquilo", le comentó el arquero a Al Aire Libre en Cooperativa.

Bravo además deseó un nuevo título para Chile, puesto que la escuadra nacional trabajó con ese objetivo: "Esperemos que los resultados sean lo que todos esperamos, que podamos repetir los éxitos deportivos que al final son la conclusión del trabajo, yo creo que se trabaja pensando en ese objetivo, si se trabaja pensando en solo ir a participar creo que no es lo más lógico", dijo.

El oriundo de Viluco realizó este sábado una clínica deportiva con niños en Aysén, al igual que durante sus vacaciones del 2018, ya que está comprometico con una intensa labor social y deportiva en la región. El arquero fue consultado sobre si desearía estar en el equipo chileno, y pese a reconocer que lo extraña, también dijo que sentiría nostalgia si no pudiese tener vivencias que ahora disfruta.

"Es un poco de todo, pero también echaría de menos esto, porque ya tengo las vivencias anteriores, ya estuve el año pasado acá, pero creo que el ser humano tiene eso, cuando tiene algo no lo extraña, después no lo tiene y lo extraña y es un poco especial, pero yo me encuentro en un periodo de vacaciones, haciendo actividades que la verdad son muy valiosas. Tenemos acá 120 niños y ellos requieren también que uno les entregue tiempo, que es lo más sagrado que nosotros tenemos", explicó.