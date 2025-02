Dan a conocer más antecedentes de por qué Marcelo Díaz estuvo fuera de la Selección

Pasa el tiempo y se siguen conociendo datos de por qué Marcelo Díaz estuvo al margen de la Selección Chilena por siete años, y recién volvió en el partido que jugó este 8 de febrero ante Panamá.

Tres copas Américas y un proceso clasificatorio Mundialista completo tuvieron fuera de las convocatorias a Carepato, que había estado por última vez en los partidos finales camino a Rusia 2018.

El capitán de la U habló de su regreso a la Roja, lamentó que haya pasado tanto tiempo, y reflexionó sobre para quién fue más costosa esta ausencia: “no sé si perdí más yo o la selección. Afortunadamente, me fue bien cuando estuve ahí y cuando no estuve fue decisión técnica que se debe aceptar, aunque no compartí”.

Cuentan el por qué de la ausencia de Marcelo Díaz en la Selección

En TNT Sports el excapitán de Colo Colo, Gonzalo Fierro, comentó por qué Díaz estuvo al margen de la Roja: “todos sabemos que tiene problemas con jugadores de la selección. Yo lo veo más un tema personal que algo para generar debate”.

Fierro volvió a insistir en las razones del alejamiento de Díaz: “él tuvo problemas en el camarín, eso lo sabemos todos. Hace poco también hubo otra declaración donde dijeron que no lo conocían. En su mejor momento no fue llamado por varias cosas”.

Para el “Joven Pistolero”, Díaz tuvo un nivel que lo hacía susceptible de ser citado, pero le pesó esa animadversión que generaba en el resto del plantel: “cuando estuvo en Racing tuvo que estar en la selección y también tuvo mejor nivel que varios jugadores que fueron nominados en su minuto”.

Ahora se deberá esperar para ver si Ricardo Gareca lo volverá a incluir en la nómina de cara a los partidos clasificatorios de marzo, frente Paraguay y Ecuador, y si para el “Tigre” esos “problemas de camarín” pesan o no.