Declaraciones de Arturo Vidal generan fuerte controversia entre quienes lo piden devuelta en La Roja

Arturo Vidal quedó fuera una vez más de la Selección Chilena y, pese a que en alguna ocasión dijo que prefería estar en Colo Colo en la Fecha FIFA, en sus últimas declaraciones indicó que sí le gustaría estar en el proceso para sacar adelante a la alicaída selección que atraviesa un complicado momento en las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2026.

El King, además de comentar su no presencia en la nómina, también criticó al DT Ricardo Gareca por las ausencias de sus ex compañeros de la Generación Dorada, para los duelos contra Brasil y Colombia por las Clasificatorias.

"Estoy afuera, quedé afuera de la Copa América estando bien, quedé afuera ahora, ¿por qué? ¿Hay alguno mejor que yo en mi posición o que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil? ¿O que haya tenido más partidos que yo? La Selección está mal y todos saben que está mal. Colo Colo le devolvió a la gente el ánimo y el creer que se puede pelear contra los demás", dijo Vidal.

"¿A ti te sorprende que no esté? Aunque no esté futbolísticamente bien, yo, el Huaso (Mauricio Isla), Charly (Charles Aránguiz), Marcelo (Díaz) si es que está jugando y los que estén activos tienen que estar en la Selección, porque la Selección nos necesita. Hay un entrenador que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen. No te puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador, es Brasil y Colombia, te estás arriesgando a quedar fuera de otro Mundial", agregó.

Algunos quieren volver a ver a Vidal con la camiseta de la selección

Estos dichos generaron debate entre quienes creen que Vidal debe ser nuevamente convocado a La Roja. Hay muchos ex jugadores y gente ligada al fútbol que señalan que el jugador de Colo Colo aún tiene los merecimientos para estar en la selección, la que necesita jugadores de experiencia para sacar adelante este proceso clasificatorio.

“Representar a tu selección no tiene que ver con las edades, sino con los rendimientos y hoy lo que importa es sacar puntos ante Brasil y Colombia. Vidal, Aránguiz, Vargas, Puch, si andan bien deben estar. Hoy están los GPS que se pueden comparar, pero claramente Vidal o Puch no solo juegan mejor, sino que claramente corren más que los jóvenes. Deben jugar los mejores”, dice Marcelo Oyarzun, preparador físico de Deportes Iquique, a El Mercurio.

“Yo le encuentro sentido a lo que dijo Vidal, es el momento de recurrir a él. Isla debería estar, Aránguiz lo mismo porque demuestra madurez”, dice Jorge Koke Contreras, quien añade que “tras el partido de Colo Colo ante River Plate en Santiago dije Arturo ya está. Sin embargo, "Vidal se descarta solo por sus declaraciones”, dijo el volante quien fuera parte del plantel finalista de la Copa América 1987.

Las declaraciones le pasan la cuenta al King y frenan su retorno a La Roja

Uno de los que no está de acuerdo con la vuelta de Arturo Vidal es Jorge Aravena, ex capitán de La Roja. El zurdo señaló que “Isla y Aránguiz están para competir en este nivel, pero Vidal y Díaz no ya que los partidos de las clasificatorias son de una exigencia máxima. En las últimas clasificatorias con toda la Generación Dorada nos quedamos fuera de los Mundiales y usted cree que después de 10 años van a estar en las mismas condiciones”.

“Me parece bien apostar por jóvenes y darles rodaje”, comentó el también DT.

Otro entrenador no identificado en la publicación de El Mercurio señala que las declaraciones vertidas por Vidal le pasan la cuenta ante Gareca, quien no lo llama porque de hacerlo perdería autoridad al mando de La Roja.

“Vidal futbolísticamente debería estar, pero mirando la situación como entrenador, Gareca no lo iba a citar ahora. Si un tipo dice en sus transmisiones de redes sociales ‘este hue… no sabe nada’, si lo cita cómo queda su ascendencia sobre el resto del plantel”, declaró.-