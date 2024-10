Arturo Vidal desafió a Gareca por su ausencia en La Roja: "¿Hay alguno mejor que yo?"

Arturo Vidal quedó fuera una vez más de la Selección Chilena y, pese a que en alguna ocasión dijo que prefería estar en Colo Colo en la Fecha FIFA, este martes reveló que sí quería estar.

El Rey habló en conferencia de prensa en el Estadio Monumental y disparó por no presencia, así como también la de sus ex compañeros de la Generación Dorada, para los duelos contra Brasil y Colombia por las Clasificatorias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Arturo Vidal quería estar en la Selección Chilena

Vidal señaló: "Estoy afuera, quedé afuera de la Copa América estando bien, quedé afuera ahora, ¿por qué? ¿Hay alguno mejor que yo en mi posición o que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil? ¿O que haya tenido más partidos que yo? La Selección está mal y todos saben que está mal. Colo Colo le devolvió a la gente el ánimo y el creer que se puede pelear contra los demás".

Además, apuntó a la prensa: "Me gustaría que los periodistas se 'mojaran el potiito' en esta pasada, porque si yo digo lo que pienso me van a 'matar'. ¿Por qué alguno no dice la verdad de lo que está pasando en la Selección? ¿Por qué esperan que yo lo diga?".

A uno de los comunicadores presentes en la ocasión, le dijo: "¿A ti te sorprende que no esté? Aunque no esté futbolísticamente bien, yo el Huaso (Mauricio Isla), Charly (Charles Aránguiz), Marcelo (Díaz) si es que está jugando y los que estén activos tienen que estar en la Selección, porque la Selección nos necesita. Hay un entrenador que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen. No te puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador, es Brasil y Colombia, te estás arriesgando a quedar fuera de otro Mundial".

"¿Cómo te vas a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo el Huaso no va a estar en esta Selección si fue el último capitán? Eso molesta y ustedes no lo dicen lo dejan pasar y esperan que yo hable en el Twitter o Instagram".

La VERDADERA CAUSA de la ausencia de Arturo Vidal en la Selección Chilena

Según El Mercurio, Gareca tenía dentro de sus posibilidades el contar con Vidal, pese a todos sus comentarios en redes sociales, pero una declaración del jugador, en la que señaló que quería enfocarse en Colo Colo en la fecha FIFA, motivó al DT a dejarlo fuera.

Esto indica que los comentarios ofensivos en redes, incluso tratando de "huevón" al técnico, no influyeron en la decisión del Tigre.