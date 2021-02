Desde la MLS aseguran que la ANFP aún no se comunica con San José Earthquakes por Matías Almeyda

Aunque todo indica que el técnico argentino Matías Almeyda será el sucesor de Reinaldo Rueda como el nuevo entrenador de la selección chilena, desde Estados Unidos adviertieron que la ANFP aún no se comunica con San José Earthquakes, algo que tiene detenida la operación

Según apunta el sitio oficial de la Major League Soccer desde Quilín sólo han negociado directamente con el ex River Plate, que tiene contrato vigente con el equipo californiano.

La información fue difundida por los periodistas norteamericanos Alicia Rodríguez de SB Nation y Jeff Carlisle de ESPN quienes apuntan que es necesario que la ANFP se contacte con el club, pues el contrato del DT tiene una cláusula por la cual la Federación Chilena debe hacer una oferta formal.

Con esto, al parecer nada está cerrado y el que es el principal candidato no está tan cerca como se creía, pues el club de Estados Unidos puede poner trabas ante una eventual salida para llegar a la Roja.

BREAKING NEWS: A San Jose Earthquakes team source tells me the Chilean national team have not approached them to buy out Matias Almeyda's contract, so rumors of his imminent departure appear to be incorrect. More at @CtrLineSoccer https://t.co/AAaNqb827O

A #Quakes74 spokesperson tells ESPN that Chile has not made any kind of approach to San Jose about hiring away Matias Almeyda. Could Chile be talking to Almeyda reps? Sure, but at some point they would need to reach out to San Jose, and haven't yet.