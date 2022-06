Eduardo Berizzo y el fallo de la FIFA: Estamos ajenos, pero expectantes

El director técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, se refirió al fallo de la FIFA por el caso Byron Castillo, luego de la derrota de La Roja ante Túnez por 2-0 en el debut en la Copa Kirin.

Berizzo señaló en conferencia de prensa: "Estamos ajenos a la resolución, expectantes sí, pero seguimos apartados y no forma parte del día a día del equipo", contestando sobre una supuesta decisión definida a favor de Chile: "No tenemos información sobre la veracidad de esa noticia, no sabemos si eso fue así, no puedo responder aquello".

Además, habló sobre el encuentro ante los tunecinos: "En el primero no tuvimos frescura para presionar correctamente, no estuvimos bien físicamente por el esfuerzo del otro día".

"En el segundo tiempo mejoramos, con más orden, con presión más ajustada, conseguimos ocasiones y no las concretamos. En el resultado siempre queremos evitar salir derrotados, pero estamos buscando el inicio del proceso y que haya rotación", agregó.

Finalmente, tuvo palabras para la disputa por un lugar: "Para mi fue muy importante encabezar esta gira, por el aprendizaje sobre ellos, es un contacto que valoro y todo el mundo está en observación, todo el mundo que vino aquí pelea por un espacio, podemos sacar conclusiones muy importantes de los tres partidos que estamos jugando".