El camarín de La Roja hizo crucial juramento para evitar tocar fondo

La desazón de Chile luego del pitazo final en Buenos Aires fue evidente y si tras la Copa América se encendió la luz de alerta con el desempeño mostrado, la contundencia trasandina solo incrementó las críticas sobre Ricardo Gareca.

La Selección Chilena no solo perdió otro duelo oficial, sino también volvió a fallar en el arco contrario, un factor que pesa en Eliminatorias debido a la diferencia de goles negativa que arrastra el combinado nacional.

Uno de los líderes chilenos es Paulo Díaz, quien jugó "de local" en el Estadio Más Monumental y fue anfitrión del camarín que fue escenario de un juramento crucial.

Paulo Díaz detalló el juramento crucial tras la derrota de Chile ante Argentina

El Bombero fue titular y obtuvo la nota más baja, después de ser superado en los tres duelos áereos que intentó, además de tener nueve pérdidas de balón y la misma cantidad de despejes, pero las dos veces que fue regateado pesó en el arco de Gabriel. Arias.

Su frustración denotaba ganas de desahogo y fue así como Paulo Díaz contó lo que hablaron en el camarín visitante del recinto argentino, con miras al futuro cercano. "Queremos ser protagonistas, salir a ganar como local. Es lo que buscamos en todos lados, pero esperemos que sea lo mejor para nosotros. Ya hablamos, se dio vuelta la página, se habló dentro del vestuario y estamos enfocados en Bolivia que es lo que viene", expresó en zona mixta.

"Lamentablemente, el partido se dio así. No tengo idea de por qué se ha dado así, cada día vemos las posibilidades dentro del plantel, queremos lo mejor para la selección. Ahora no se da, veníamos bien en los amistosos, pero en los partidos competitivo no se nos ha dado el gol" .

El recado que le mandó Paulo Díaz a Bolivia

Además del juramento de salir a ganar, la disposición a anotar el martes 10 de septiembre en el Estadio Nacional sirvió como mensaje para Paulo Díaz, a cuatro días del Chile vs Bolivia.

"Estamos preocupados, esperando que se nos dé un gol. Ya con eso cambia la brújula de lo que estamos", recalcó la defensa, bajándole el perfil al hecho que Bolivia haya goleado en casa. Se hacen fuerte de local, veremos si en Chile pasa lo mismo. Vamos a ser los protagonistas, saldremos a ganar".