El debate que se tomó redes sociales: ¿El golazo de Vidal a Perú supera al de Salas en Wembley?

El golazo que Arturo Vidal le marcó a Perú en el Estadio Nacional por la tercera fecha de las Clasificatorias a Qatar 2022 abrió la discusión en redes sociales respecto a qué gol fue más lindo, el del volante de Inter de Milán o el que Marcelo Salas le marcó a Inglaterra en Wembley.

Las opiniones son variadas al respecto, en una discusión en la que también salieron a la luz otras bellas conquistas de la historia de la Roja.

Ternuritas, el golazo de ayer de Vidal fue increíble, pero no supera al de Salas en Wembley. Eso es imposible

Golazo de Vidal, no quiero restarle mérito, pero es posible q ese gol lo puede repetir Sánchez, Meneses o Pinares en el futuro, ahora trata de repetir el de Salas en Wembley y q salga a la perfección. Ahí gana el Matador ante el King.

Aunque el gol de Marcelo Salas en Wembley es el mejor que he visto... te dejo este de Fabián Estay en Copa América 91' (no creo q conozcas)... arma la jugada Rubio(??).. centro de Yañez (??) Y gol a Chillavert (q ni te debe sonar)

Golazo de Vidal, pero no el mejor. pic.twitter.com/4DqbwdRx4M