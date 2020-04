"Esto es como en el barrio": El consejo de Vidal a Iván Morales en su primera citación a la Roja

El joven delantero de Colo Colo Iván Morales desclasificó una anécdota que vivió con el volante Arturo Vidal en su primera citación en la selección chilena, la cual se produjo en marzo de 2019 para los partidos contra México y Estados Unidos.

"Hablé bastante, con Charles, me hablaba del fútbol alemán de diferentes cosas. Llegó el primer partido, hablé harto con Gary, pero Arturo me dijo 'esto es igual que en el barrio, cambian los jugadores no más'. Me dio un poquito de confianza. Entré de titular contra México", señaló el ariete en DaleAlbo.

Además, añadió que "sabes que no me lo imaginé, hasta que llegué y entré al salón, vi a Gary Medel otros compañeros, ahí caché recién dónde estaba (sic). Impresionante, fue complicado, estuve en la Sub 20 con Cristian Leiva, que estuvo en la 17".

"El Flaquito (Leiva) me dijo 'preparate', después aparece la citación a la selección adulta. Ibamos con Esteban Pavez, Torta (Óscar) Opazo y el Indio (Brayan) Cortés, los cuatro. No sabes lo que fue, mi familia me vino toda a despedir", dijo.

"Nunca había sentido tanto nervio en mi vida. No sabes lo que es. Jugar fútbol quizás te da una cosquilita en la guata, pero esto te da nervio, terror", cerró.