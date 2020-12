Ex cazatalentos de Arsenal aceptó propuesta y será el nuevo jefe de selecciones

El reconocido ex cazatalentos de Arsenal, Francis Cagigao, aceptó la propuesta de la ANFP y firmará por dos años para transformarse en el nuevo jefe de las selecciones chilenas.

El mismo flamante director deportivo lo confirmó en diálogo con La Tercera: "Fue una de las propuestas que tuve y, a la postre, la que más me llamó la atención, al significar un grandísimo reto y un orgullo para mí, personalmente, poder representar a un gran país, con una gran cultura y tradición, ya no solo futbolísticamente hablando. Después, poder aportar mis conocimientos, mis experiencias y algo de mi ideología a un trabajo de desarrollo y de posible mejoría del actual funcionamiento de la federación", dijo el español.

"Chile es un país que conozco bien, que he visitado mucho. Obviamente que Chile es muy largo, no me ha dado tiempo de conocerlo de punta a punta. He visto muchas veces a la selección absoluta. He tenido contacto con gente del fútbol en Chile durante muchos años. La primera parte de mi proyecto será asesorar, luego habrá una parte ideológica. Sentar unas bases y luego hablar, porque hablar en este mundo es gratis", advierte.

Cagigao está enterado del presente de Reinaldo Rueda, aunque prefiere mantener la calma.

"Es una persona que ha sido un gran profesional en el mundo del fútbol y es el actual seleccionador de Chile y tiene mi máximo respeto. Sin más", señala.

"Chile tiene en estos momentos un director técnico y hay que ser respetuoso con eso. Soy un profesional de este mundo y para mí no sería ético hablar con otros entrenadores mientras esté el señor Rueda", cierra.