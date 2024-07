Exentrenador de La Roja apuntó a la 'Alexis dependencia' como clave del fracaso de Chile en Copa América

El análisis del rendimiento de La Roja después de su participación en la Copa América se realiza en frío, con el fin de rescatar los aspectos positivos de esta experiencia.

Desde esa vereda, con su experiencia como exentrenador de la selección chilena, habló César Vaccia en exclusiva con Al Aire Libre, para realizar un balance de lo sucedido en el certamen de selecciones.

César Vaccia hiló fino sobre el rendimiento de La Roja en Copa América

"En el ámbito futbolístico, la verdad es que, a cargo de Ricardo Gareca, la Selección encontró nuevos nombres e hizo un equipo de forma diferente. Las tres primeras presentaciones, a todos nos dejó con un buen sabor. Habíamos encontrado el camino una buena elección o nuevas ubicaciones de jugadores en puestos que más rendían. De hecho, hicimos goles que era algo que adolecíamos, y llegamos con buen apronte", comenzó diciendo el director técnico que fuera bicampeón con Universidad de Chile.

Sobre la misma línea, Vaccia analizó los duelos oficiales: "Los tres partidos en Copa América para mi fue un aprendizaje. Nosotros generalmente o somos los mejores del mundo o somos los más malos del planeta. Lo que pasó simplemente es que no nos encontramos. En lo competitivo, no logramos tener un modelo de juego claro, algunos jugadores no rindieron lo esperado y, al revés de los tres primeros partidos con Ricardo Gareca, nos quedó una mala sensación. Pero para mí esto es un aprendizaje y me da la impresión de que este entrenador tiene una buena experiencia y vamos a sacar buenos réditos después de esta mala actuación en la Copa América", expuso.

- ¿Era esperable esta actuación o lo considera una sorpresa lo del fracaso de Chile en Copa América?

- No era esperable porque en general, la gente en Chile tenía un buen sabor, había un buen sabor, un buen diagnóstico y un mejor pronóstico. Daba la impresión de que ganábamos a Perú sin problemas, lo mismo que Canadá, sí podríamos tener problemas con Argentina. Pero en definitiva no jugamos bien en líneas generales, más allá que desde el punto de vista del arbitraje evidentemente nos perjudicaron. Pero separando las cosas, una fue el arbitraje y otra fue la forma de jugar, atacar, defender, las transiciones de ataque y defensa, la verdad es que no lo hicimos bien, pero repito y para mí, entendiendo que Ricardo Gareca es un tipo inteligente y un hombre hecho en estas lides, va a ser un buen aprendizaje y va a poder tomarlo como una lección para seguir buscando y mejorando en la elección de jugadores y el propio modelo de juego.

La dependencia de Alexis Sánchez es un motivo clave para describir el fracaso de Chile en Copa América

César Vaccia se desprendió de la banca, su menester máximo, para entrar en la cancha y ubicar a Alexis Sánchez como uno de los "problemas" más grandes existentes en la último nómina, básicamente por la dependencia que existe del equipo con él dentro.

"Dependemos mucho de la actuación de un par de jugadores que realmente hagan una genialidad que no los tuvimos en este torneo como Alexis Sánchez que es el jugador nuestro con más jerarquía y trayectoria, esta vez no jugó bien, eso está más que claro y él lo sabe. Insisto, lo único que hay que hacer es trabajar", soltó.

La conclusión final sobre su diagnóstico le da esperanza a Ricardo Gareca y La Roja para lo que viene en Eliminatorias

A pesar de la vehemencia del análisis en relación al concepto de 'Alexisdependencia', Vaccia le dio una oprtunidad de demostrar su estatus y categoría al Tigre Gareca en Eliminatorias.

"No creo que sea el peor momento, debemos tener una mirada más positiva de lo que está pasando. Yo creo que esta Copa América nos llevó un poco a la realidad nuestra. Insisto, Ricardo Gareca con la Selección en Europa hizo muy buenos partidos, como que daba la impresión de que habíamos recuperado un poco hasta el prestigio, estábamos nuevamente siendo observados por el fútbol mundial, estábamos de vuelta. Pero la triste realidad nos dice que no, que este es el equipo nuestro que es un poco irregular", remató.