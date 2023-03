Fernanda Pinilla cree que Letelier debió haber salido antes: Faltó pegar un salto de calidad

La defensora y capitana de Universidad de Chile, Fernanda Pinilla, tuvo palabras para el presente de la selección y del fútbol femenino nacional luego de la salida de José Letelier y en medio de la profesionalización que deben realizar sus clubes en un proceso paulatino que durará tres años.

Respecto al extécnico de la Roja, la jugadora expresó que coincide con las expresiones de Christiane Endler, líder y referente del equipo.

"Tiene que ver básicamente con lo mismo, me sumo a sus palabras. No se hizo un buen proceso evaluando rendimientos, por ejemplo", dijo la jugadora a El Mercurio.

"Claro ese era el fin", añade al ser consultado por una salida anticipada de Letelier.

"Más otras cosas de la federación, como cancelar fechas FIFA contra equipos importantes y retrocesos en el presupuesto, al punto de viajar con menos profesionales en la delegación para recortar gastos. Faltó pegar el salto de calidad", añadió.

En lo personal Pinilla quiere volver a la Roja: "Claro. Me gustaría volver y formar parte de un nuevo proceso para una Copa América, una clasificación a otro Mundial. Aprovechar estos años que me quedan, estoy trabajando para eso. Quiero estar a la altura para el próximo cuerpo técnico, que espero que esté pronto para tener un tiempo prudente para armar otra selección: hay fechas FIFA y los Panamericanos de fin de año. Mientras más demore la designación del entrenador o entrenadora, peor", expresó.

Respecto al proceso de profesionalización del Campeonato Nacional, Pinilla tiene sus reticencias.

"Es un paso importante, pero la mayoría de los salarios serán cercanos al sueldo mínimo y eso no da. Varias han tenido y tendrán que optar por dejar el fútbol, porque desdoblarse conlleva una carga de estrés muy grande y no poder dedicarse solo al fútbol es dar ventaja. Los clubes implementarán de manera gradual, con cerca del 50 por ciento del plantel contratado. Eso es una cosa. Otra es que hoy el campeonato está parado, no hay bases del torneo con la excusa de que no hay acuerdo sobre cuántas jugadoras deben contratar. Y así ya nos acortaron el campeonato a seis o siete meses, y no 10 como era antes. Los clubes quieren hacer contratos por la menor cantidad de meses posible. Así se desprestigia la actividad. Ganamos algo con la ley, pero también se está perdiendo bastante", comentó.