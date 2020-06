FIFA recordó histórico debut de la Roja femenina y las atajadas de Christiane Endler en el Mundial 2019

Este 11 de junio se cumplió un año del histórico debut de la selección chilena femenina en el Mundial de Francia 2019. Y en el marco de ese aniversario, la FIFA recordó la actuación de la Roja y las declaraciones de la capitana Christiane Endler, quien se alzó como una de las estrellas del torneo.

"Qué ganas de volver a vivir esa experiencia, fue increíble. Me acuerdo de cada momento. Recuerdo la lluvia del juego con Suecia, que nos obligó a parar un tiempo", declaró la arquera.

Endler, quien fue entrevistada el año pasado para analizar la participación chilena, también valoró el ser elegida figura ante Estados Unidos en el segundo duelo del Grupo F.

"Recuerdo la gente con el partido con Estados Unidos, estaba repleto el estadio. Haber perdido 3-0 y ser elegida jugadora del partido no me lo esperaba. Hubo mucha gente que votó que era de Estados Unidos, y estaban maravillados con lo que había hecho. De verdad fue un premio al esfuerzo de tanto tiempo", sentenció.

#OnThisDay in 2019, it was wet. VERY wet in Rennes! 🇨🇱🇸🇪🌧@TIANEendler of @LaRoja introduced herself to a new audience.#FIFAWWC | #DareToShine pic.twitter.com/X5fyOk5URJ