Gabriel Suazo: Se nota la experiencia que tiene Gareca, será un lindo proceso

El seleccionado nacional Gabriel Suazo resaltó los aspectos positivos en las primeras prácticas de La Roja junto a Ricardo Gareca, ad portas del amistoso contra Albania, y evidenció su optimismo para el camino a recorrer junto al DT.

"Se nota la experiencia que tiene Gareca en selecciones, para manejar el grupo, su forma de trabajar, maneja el tema estadístico tanto ofensivo como defensivamente", señaló a la prensa durante las prácticas en Parma.

"Nos iremos conociendo poco a poco, es un proceso. Es difícil de la noche a la mañana o en tres días, pero poco a poco conocemos su idea de juego y será un lindo proceso", sumó.

Sobre su presente, Suazo destacó que "vengo jugando continuamente en mi club, tanto en la Ligue 1 como en la Europa League. Me siento bien físicamente y para mí eso es importante, para hacerlo al máximo como siempre".

El lateral izquierdo también abordó la lesión de Guillermo Maripán: "Se paró el entrenamiento por lo del 'Memo', que es una persona positiva. Volverá en el corto plazo, no fue nada grave. Somos cercanos, estamos hablando siempre por jugar en la misma liga, me alegro que no haya sido grave y se recupere luego para volver de la mejor forma".

La Roja se medirá ante Albania en Italia este viernes 22 de marzo a las 16:45 horas de Chile (19:45 GMT).