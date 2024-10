Gareca se abre a la posibilidad de renunciar: ”Necesito reflexionar”

La derrota de Chile ante Colombia se convirtió en uno de los peores partidos de la selección al mano de Ricardo Gareca. No sólo es la peor derrota en la historia con los cafetaleros, sino que además es el quinto duelo perdido de forma consecutiva.

El análisis del juego que hizo Ricardo Gareca, no fue muy diferente a lo que pensó cualquiera que haya visto el partido: "Nos superaron en todos los sectores del campo. Se evidenció una superioridad de Colombia sobre nosotros".

Ricardo Gareca: "Es un proceso difícil, complicado y necesito reflexionar"

Ante lo grave de la situación en que se encuentra Chile en la tabla de posiciones, Ricardo Gareca fue consultado por si se le hace difícil sostener el actual proceso y el DT se sinceró.

"Hoy no lo puedo dar una respuesta, pero me invaden cosas. De la misma manera que ustedes sienten un montón de sensaciones, yo también lo siento, pero no estoy acostumbrado a tomar resoluciones en caliente. Quiero pensar, enfriarme", comenzó diciendo el Tigre.

Para después agregar que "es un proceso difícil, complicado, pero hoy no estoy para tomar una determinación. Necesito enfriarme, tranquilizarme. Necesito estar con la gente de mi cuerpo técnico, con los dirigentes también. Pero todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo, en este momento no estoy en condiciones de poder manifestárselo a ustedes. Estoy acostumbrado a reflexionar".