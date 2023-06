Gary Medel: Venir a la selección es el orgullo más grande de mi carrera

El futbolista Gary Medel se convirtió en el jugador con más presencias en la historia de la selección chilena tras su ingreso en el segundo tiempo del 3-0 sobre Cuba jugado en Concepción.

Tras el encuentro, el exBologna comentó qué significa la Roja en su carrera y también analizó la victoria sobre el equipo centroamericano.

"Significa mucho, porque es súper importante desde que empecé a jugar en Católica, después venir a la selección fue el orgullo más grande que he tenido en mi carrera y siempre estoy feliz de estar acá, nadie me ha regalado nada, he trabajado con humildad, sacrificio y con esfuerzo", expresó.

"No hay nada más importante que la selección, desde que empecé a los 19 ó 18 años en la sub 20, siempre ha sido lo más importante para mí y no hay nada más que eso", declaró.

En lo que se relaciona con el equipo que jugó ante Cuba, dijo que los más jóvenes lo hicieron "súper bien, en general se hizo un partido muy correcto, tuvimos por mucho tiempo la posesión de pelota, llegamos muchas veces al arco; deberíamos haber hecho más goles, pero lo importante es que llegamos y lo hicieron de buena forma".

"La cancha estaba en buen estado, muy contento con el estadio, la gente se portó increíble", cerró.