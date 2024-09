Gonzalo Jara cuestionó las decisiones de Ricardo Gareca: "No fue inteligente"

La derrota histórica que le propinó la selección de Bolivia a la selección chilena por 2-1 en el Estadio Nacional no dejó indiferentes a exjugadores de La Roja, quienes alzaron la voz para analizar el mal momento que atraviesa el equipo que dirige Ricardo Gareca.

El exmundialista Gonzalo Jara analizó lo que fue el partido disputado en el recinto de Ñuñoa y reconoció sentirse triste por ver al equipo nacional sin ideas y sin un planteamiento definido dentro del campo de juego, traspasándole toda la responsabilidad al entrenador.

“Me pone triste ver una Selección sin ideas. Quizás no tengamos jerarquía ni nombres, pero la identidad la da un entrenador y no la hemos tenido. Que cambie el sistema tantas veces... entiendo que se encuentra con un gol tempranero, pero esto no es de nombres, es funcionamiento”, dijo a radio ADN.

Gonzalo Jara cuestionó las decisiones de Ricardo Gareca

Jara cuestionó las decisiones del entrenador, especialmente por la forma en que planteó el compromiso, indicando que no fue inteligente al enfrentar al cuadro boliviano.

“Para mí era una locura que saliera a jugar como lo hizo de entrada. El tiempo te da la razón. Uno tiene que buscarle una vuelta, pero no fue inteligente. Después quiere cambiar y queda en evidencia que se equivocó entrando a jugar así”, explicó.

“Chile carece de una forma y un sistema de juego. Yo lo veo de esa manera. Así me tocó vivirlo. Nosotros crecimos sin nombres, pero con una idea cara de juego. Hay jugadores, pero se deben ordenar. Si no ganas de local ante una Selección que le peleas un cuadrangular... cuando no dependes de ti es muy difícil”, cerró.