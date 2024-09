Ricardo Gareca: "Hicimos de todo para ganar a Bolivia, el resultado está lejos de ser una vergüenza"

La selección chilena sufrió una sorpresiva caída ante Bolivia este martes en el Estadio Nacional por las Clasificatorias, pero para el DT del elenco nacional Ricardo Gareca el resultado estuvo lejos de ser tan catastrófico como se tildó entre voces propias tras el pitazo final del compromiso.

Tanto Gabriel Suazo como Carlos Palacios fueron algunos de los seleccionados que lamentaron haber caído en condición de local ante La Verde, que de paso no conseguía festejar como forastero en el marco de esta competición desde hace 31 años.

Pero, para Gareca el resultado no fue reflejo de lo que se vio en el terreno de juego entre las fuerzas de ambos equipos, por lo que expresó reiteradamente su desacuerdo con catalogar lo ocurrido como una vergüenza.

Para Gareca la derrota ante Bolivia estuvo lejos de ser un papelón

En conferencia de prensa, Gareca expresó su completo desacuerdo con los categóricos adjetivos que se le dio a la derrota de Chile ante Bolivia, una que no estaba en los papeles ni siquiera del DT del seleccionado.

"No merecimos perder de ninguna manera. Chile hizo de todo para ganar el partido. Esto está lejos de una vergüenza o cualquier calificativo que uno pueda interpretar", expresó al respecto.

Con un tono enérgico, el Tigre subrayó que: "El equipo dio todo para ganar el partido, no entiendo qué es lo vergonzoso. Nadie está contento con una derrota, pero no merecemos que se tilde de vergonzosa".

Gareca fue enfático en que La Roja mereció un mejor resultado

En su análisis del desarrollo que tuvo el compromiso ante los altiplánicos, el estratega de Chile mencionó que: "No me gustó el resultado, pero sí la actitud del equipo. Tuvimos situaciones de gol y eso me da determinada tranquilidad. Reconozco que sí debemos levantar en el nivel".

"Yo no veo involución en el desarrollo del juego. Sí en el resultado y que en los partidos anteriores estuvo ese factor, pero hoy no la vi. Chile buscó por todos lados, permanente y no me cabe duda que en el campo de juego quedó visto de esa manera", agregó.

"Los muchachos dejaron el alma en busca de ganar el partido. No se dio, pero no hay que bajar los brazos. Es una derrota que me duele como a todo el mundo, todos estamos muertos en este momento, pero no estamos acabados", sentenció Gareca.