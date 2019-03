Gonzalo Jara: Logré un rendimiento que me permite volver a la Roja

Consumado su retorno a la selección chilena en San Diego, el defensor de la Roja Gonzalo Jara conversó con la prensa en la previa del duelo de este viernes ante México y aseguró que su regreso pasa por el buen rendimiento que ha mostrado en Estudiantes de La Plata.

"Está la posibilidad de estar en la Copa América, y eso va de la mano de como uno se va sintiendo en lo personal en su club, y ahí me voy sintiendo cómodo. Desde que llegue, busqué regularidad y logré un rendimiento mayor para lograr este retorno a la selección", comentó el defensor en Estados Unidos.

Argumentó que "lo que viví en la U no fue muy bueno, y después de eso me seguía sintiendo jugador, pero quería jugar, quería desafíos nuevos y mayores y eso lo encontré en Estudiantes, en un fútbol competitivo, y eso hoy me tiene acá".

Jara fue consultado respecto a la ausencia de Marcelo Díaz y el defensor fue claro.

"Soy respetuoso de las decisiones. Me tocó vivir lo que está viviendo él, y nunca pregunté por qué no estaba... Ahora, nadie discute el rendimiento de Marcelo, yo lo veo de cerca, pero acá hay un entrenador que toma las decisiones y a nosotros nos toca acatar. Ustedes (los periodistas) buscarán una vuelta más, pero nosotros respetamos la decisión del cuerpo técnico", dijo el defensor.

"Así como no están Claudio (Bravo) o Eduardo (Vargas), nosotros sabemos que pueden estar, y seguramente, como yo, ellos deben tener las mismas ganas de volver a la selección", añadió.

El recambio también fue tema para Gonzalo Jara y dijo que ve con buenos ojos lo que hay actualmente en la Roja.

"Es un proceso totalmente natural que no solo nos pasa nosotros, porque también lo está viviendo México, Argentina y Brasil, que quizás tienen más mucha mayor cantidad de jugadores y ese recambio es quizás más amplio, y no te voy a mentir: vi los partidos y siempre estuve pendiente de la selección, y ese recambio lo veo de muy buena forma", dijo.

"Hablar en su momento de que no habían variantes era una falta de respeto, pero están Guillermo (Maripán), Igor (Lichnovsky, Paulo Díaz, y nosotros con más edad, podemos seguir aportando y quizás ese complemento nos puede permitir seguir logrando cosas", añadió.