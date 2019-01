Gonzalo Jara: No le cierro las puertas a la selección, siempre estaré si me necesitan

El ahora defensor de Estudiantes de La Plata de Argentina Gonzalo Jara conversó con Al Aire Libre en Cooperativa de su nuevo desafío y aseguró que jamás le cerrará las puertas a la selección chilena y que si el técnico Reinaldo Rueda decide nominarlo estará dispuesto a volver a la Roja.

"Yo no le cierro las puertas a nadie. Siempre seré un agradecido de la selección donde mostré mi mejor versión como futbolista. La oportunidad de ir a Inglaterra me la dio la Roja. Siempre estuve cuando la selección me necesitó y siempre estaré si me necesita", apuntó.

Además, en cuanto al conflicto entre Arturo Vidal y Claudio Bravo, opinó que se debe arreglar "conversando. Es algo importante. Se van abriendo puertas para que Claudio pueda volver, no somos ni Brasil ni Argentina, no nos sobran jugadores. Es el momento que la selección siga el rumbo... Tenemos que tomar lo mejor de cada equipo y jugador para que la selección esté bien".

Jara, que reconoció que nunca ha hablado con Reinaldo Rueda, se refirió a las dudas que ha dejado el proceso que encabeza el colombiano. "La exigencia que tiene la selección es muy alta y renovarse en el éxito es muy difícil, quizás lo que mostramos no se vuelva a repetir, ojalá si pase", expresó.

Ante esto, recalcó que "yo no podría cerrarle las puertas a la selección porque a mí me dio mucho. Sé que esto va de la mano con el rendimiento".

Su paso por Universidad de Chile

Pese a que su rendimiento nunca fue el esperado, el defensor que suma 110 partidos con la selección, aseguró que quedó feliz con su paso por Universidad de Chile por tratarse del club en el que siempre quiso jugar.

"Yo soy súper autocrítico como persona, pero soy de bajo perfil, lo hago internamente. De la U me voy feliz, no puedo decir nada, encontré buena gente y me voy con la mejor impresión. Nos faltó ganar cosas por lo grande que es la U, nos faltó en lo colectivo", expresó el zaguero.

Respecto a las críticas que recibió, apuntó que "a uno se le carga la mano. Desde que llegué a la U siempre dije que era un simple defensor que iba a apoyar en lo que pudiera. Después pasan otras cosas, a ratos jugué bien y a ratos mal, quizás no pude mostrar lo mismo que en la selección, quizás porque el nivel altísimo que mostramos en la Roja es algo difícil que se vuelva a repetir".

Su llegada al fútbol argentino

Gonzalo Jara también se manifestó respecto a su llegada el fútbol argentino y contó que tuvo "opciones de ir México también, pero siempre quise venir a Argentina y no se me había dado. En esta ocasión era la decisión que debía tomar era esta por un tema de rendimiento y de fútbol. Estando en Argentina iba a estar mucho más cerca de mi familia".

"Uno se tiene que reencantar. Yo tengo 33 años y hay que disfrutarlo, sino es mejor dar un paso al costado. Cuando das un paso al costado uno recién sienta cabeza y se da cuenta de lo que logró y al nivel al que llegó a jugar. Todavía no me ha tocado eso y hoy estoy reencantado por el fútbol al 100 por ciento", cerró.