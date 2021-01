Guillermo Maripán: Soy muy autocrítico y sé todo lo que hice mal en la Roja

El zaguero Guillermo Maripán analizó sus últimas actuaciones con la Roja tras las críticas recibidas por su desempeño ante Venezuela en noviembre y dijo que ha sido autocrítico.

"Encuentro que fue un partido muy malo en muchos aspectos. Desde ahí para adelante he tenido que aprender un montón. No venía jugando tampoco, venía sin ritmo", comentó en entrevista con TNT Sports.

El defensor de Mónaco además agregó que "el tema de las críticas no me las tomo personal. Yo sé que los periodistas tienen su opinión, siempre les dan a algunos más, a algunos menos. Algunos tienen sus preferidos, otros no, entonces en ese sentido tampoco me lo tomo personal".

"Yo soy muy autocrítico, sé lo que hice mal, sé lo que pude haber hecho mejor o todo lo que tengo que mejorar. Ahora me enfoco en hacer las cosas bien en mi club para que cuando toque el llamado de la selección, si me toca ir, estar bien nuevamente y volver a las buenas actuaciones", precisó.

En otros temas, fue consultado por el futuro de Claudio Bravo, quien manifestó hace algunos días que le gustaría dirigir a la Roja más adelante, y dijo que "sabe mucho de fútbol y tiene una trayectoria increíble".

"Si le toca en algún momento dirigir a la selección, lo hará muy bien. Si lo dice Guardiola, que es un gran entrenador, es por algo", cerró.